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李克強深圳視察獻花鄧小平銅像 強調堅定不移擴大開放

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國務院總理李克強16日下午在鹽田港考察時表示，對外開放是中國的基本國策。新華社
大陸國務院總理李克強16日下午在鹽田港考察時表示，對外開放是中國的基本國策。新華社

大陸國務院總理李克強近日前往深圳視察。新華社報導，考察期間，李克強專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。在深圳鹽田港考察時，李克強還強調，對外開放是中國的基本國策，無論國際形勢如何變化，都將堅定不移擴大開放。

新華社18日零時許發布的這篇報導，標題為：「李克強在廣東考察：在改革開放上勇於探索 為穩經濟促發展注入新動力」。李克強在北戴河會議後即前往在改革開放中崛起的深圳視察，並「專程」向鄧小平銅像獻花還大談改革開放，受到關注並在網上引發不少解讀。

根據報導，在考察鹽田港時，李克強稱，這個地方過去是鹽田，現在變成了「銀田」，要打造更高水平的國際集裝箱幹線港，努力成為「金田」。

他還說，「對外開放是我國的基本國策，無論國際形勢如何變化，我們都堅定不移擴大開放，更好利用國內國際兩個市場兩種資源，提升經濟競爭力，實現互利共贏。」

在比亞迪公司，李克強表示，新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實施支持新能源汽車的相關稅收政策，擴大大宗消費。他並肯定作為民營企業的比亞迪創造了大量的就業機會，強調要支持中小微企業和個體工商戶「紓困解難」，並支持民營大企業「做強做優」。

李克強重申，將堅持兩個「毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展），對國企、民企、外企和合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁。

李克強還表示，廣東及深圳是大陸改革開放的前沿，依靠改革開放發生了翻天覆地變化，廣東是第一經濟大省，深圳已發展成國際化大都市，要繼續發揮改革開放引領作用和經濟挑大梁作用，為全國發展作更大貢獻。

同一時間，中共總書記習近平則前往遼寧錦州、瀋陽等地視察。據新華社報導，習近平參觀了遼瀋戰役紀念館，並會見老戰士和革命烈士親屬代表，強調學習黨史是每位共產黨員的義務，以及「紅色江山是千千萬萬革命烈士用鮮血和生命換來的」，決不允許江山變色，要「確保紅色江山後繼有人、代代相傳」。

習近平在參觀瀋陽新松機器人自動化股份有限公司時則強調，必須走自主創新之路，「只爭朝夕突破『卡脖子』問題，努力把關鍵核心技術和裝備製造業掌握在我們自己手裡。」在新華社報導中，習近平並未明確提及「改革開放」等相關內容。

李克強17日上午在比亞迪公司考察時指出，要支持民營大企業「做強做優」。新華社
李克強17日上午在比亞迪公司考察時指出，要支持民營大企業「做強做優」。新華社
中共中央總書記習近平16日下午參觀遼瀋戰役紀念館時稱，中共的紅色江山是千千萬萬革命烈士用鮮血和生命換來的，決不允許江山變色。新華社
中共中央總書記習近平16日下午參觀遼瀋戰役紀念館時稱，中共的紅色江山是千千萬萬革命烈士用鮮血和生命換來的，決不允許江山變色。新華社

李克強 習近平 深圳

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李克強深圳考察 瞻仰鄧小平銅像、敬獻花籃

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