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陸商務部堅決反對 美台談判啟動

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸商務部發言人束珏婷。大陸商務部
大陸商務部發言人束珏婷。大陸商務部

美方宣布啟動「美台21世紀貿易倡議」談判並公布「談判授權」。大陸商務部發言人束珏婷18日表示，中方對此堅決反對，中方一貫反對任何國家與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議。

束珏婷指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持台獨承諾真正落到實處，慎重處理與台經貿關係，充分尊重中方核心利益。

束珏婷提到，這事關中美關係、中美經貿關係大局，事關世界和平、穩定與繁榮。中方將採取一切必要措施，堅決維護主權、安全和發展利益。

針對美國商務部日前宣布，對EDA軟體工具等四項技術實施出口管制。束珏婷認為，美方濫用出口管制措施威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定。

束珏婷指出，中方注意到美方發布的有關公告。美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，必將阻礙國際科技交流和經貿合作，威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定。

束珏婷提到，在當前世界經濟增速放緩、通膨高位的背景下，各國應加大開放合作力度，共同營造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境，推動全球科技進步和成果共享，為世界經濟穩定發展增添動力。

對於美方宣布「芯片和科學法案」，束珏婷表示，這是對美本土芯片產業提供巨額補貼和稅收優惠，是典型的差異化產業扶持政策。其中部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此堅決反對。

束珏婷指出，美方法案的實施應符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧視的原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，避免碎片化。中方將繼續關注法案的實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

束珏婷 半導體 大陸商務部

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