快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會最新民調 有逾三分之一民眾認為兩岸交流太慢

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會18日發布最新兩岸民調。記者廖士鋒／攝影
陸委會18日發布最新兩岸民調。記者廖士鋒／攝影

美國眾議院議長裴洛西月初訪台後，中共對台軍演並祭出反制措施，陸委會18日發布民調指出，有近九成民眾反對共軍在台灣周邊大規模軍演、有八成以上民眾反對中共對台白皮書；但民調同時也顯示，有逾三分之一民眾認為，兩岸交流太慢。

陸委會18日公布委託政大選研中心8月10日至14日進行的民調結果，88.3%的受訪民眾反對共軍機艦在台灣周邊大規模軍演並發射多枚飛彈的挑釁行徑；88.7%不認同大陸對我操作資安侵擾、散布錯假訊息等；另有82.6%受訪者反對大陸刻意暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口；77.8%不贊成中共點名制裁所謂「台獨頑固分子」關聯機構及企業等。而認為中共對我政府與人民不友善程度，創20多年來新高，分別為80.8%、66.6%。

就蔡英文總統相關兩岸政策上，陸委會公布的民調顯示，77.7%民眾認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀；80.3%民眾支持政府嚴正譴責及要求中共立即停止對台挑釁作為的政策立場；82.6%支持蔡總統主張不躁進、不挑釁、不退縮，堅定捍衛主權，堅守民主防線；82.3%支持與國際社會共同遏止中共軍事行動，維護台海與區域和平。

比較特別的是，對於目前兩岸交流速度，有33.8%受訪者認為太慢、34.3%認為剛剛好，另有7.9%認為太快，其他則無意見；而關於兩岸未來發展，則仍是有高達86.1%民眾支持「廣義維持現狀」光譜，其中有30.5%支持「永遠維持現狀」。

中共 陸委會

相關新聞

陸委會最新民調 有逾三分之一民眾認為兩岸交流太慢

美國眾議院議長裴洛西月初訪台後，中共對台軍演並祭出反制措施，陸委會18日發布民調指出，有近九成民眾反對共軍在台灣周邊大規...

中共二十大即召開 劉結一：必將有力推進祖國統一和民族復興進程

大陸國務院台辦主任劉結一指出，中共二十大即將召開，「這次盛會必將有力推進祖國統一和民族復興進程」。他強調，大陸實現統一的...

美媒提問「兩岸統一進程是否會加速？」 陸駐美大使：有些人過度緊張

大陸駐美大使秦剛近日接受多家媒體聯合採訪時表示，和平統一後，台灣未來制度的解決方案將通過兩岸人民平等協商，「這是一個民主...

李克強深圳視察獻花鄧小平銅像 強調堅定不移擴大開放

大陸國務院總理李克強近日前往深圳視察。新華社報導，考察期間，李克強專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。在深圳鹽田...

陸商務部：反對美晶片法案 將採反制措施

大陸商務部發言人束玨婷今（18）日表示，中國反對美國通過新的晶片法案，將在必要時採取有力措施維護自身合法權益。

陸商務部堅決反對 美台談判啟動

美方宣布啟動「美台21世紀貿易倡議」談判並公布「談判授權」。大陸商務部發言人束珏婷18日表示，中方對此堅決反對，中方一貫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。