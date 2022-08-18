台美21世紀貿易倡議邁步 陸兩部門：將採取堅決措施

美國貿易代表署（USTR）17日晚間宣布，台美將在初秋展開21世紀貿易倡議首輪談判，大陸外交部、商務部18日均回應表示堅決反對，大陸外交部發言人汪文斌說，中方將採取堅決措施捍衛主權和領土完整，奉勸美方不要誤判。

汪文斌18日下午在記者會上重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的前提。」

他強調，中方一貫反對任何國家與「中國台灣地區」商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。

他接著要求，美方以實際行動恪守「一個中國原則」等，不得與「中國台灣地區」商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要一錯再錯。

大陸商務部發言人束珏婷也在今日的記者會上表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護主權、安全和發展利益。

她提到，「一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的前提。」並指台灣關係是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題，這事關中美關係、中美經貿關係大局，事關世界和平、穩定與繁榮。

另對於美國近日通過《晶片法案》，束珏婷說，中方堅決反對擾亂國際貿易，將繼續關注法案的實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。