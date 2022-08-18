香港國際旅展 台灣館成打卡熱點

香港國際旅遊展十八日開鑼，旅展一連四天舉行。首日觀光業界專場，「台灣館」再成打卡熱點。

今次香港國際旅展有廿七個國家和地區的逾百家參展商參加，台灣觀光協會香港辦事處布置了專門的「台灣館」，設定「多元主題‧安心旅遊」主題參展。

今屆香港旅展中，台灣觀光協會設立的「台灣館」提供台灣各地「生態、文化、美食及樂活」的深度旅遊資訊。

最受歡迎的是四大「台灣在地打卡位」，其中搬進展場的台東「藍皮火車」，讓參觀者可登入體驗台灣鐵道風情，領略南迴線上特別的風景。

在「台灣館」，還有台南3D版七股鹽山，以3D藝術打造打卡點，帶大家來到台南著名的七股鹽山。巨大的白鹽山造型呈現出長長白雪道。當參觀者踏足了3D藝術展位，如親身來到台南體驗堆鹽田。

此外，台灣美食是港人最愛。喔熊組長為香港國際旅展帶去台灣美食，當然不少得台灣名物珍珠奶茶，讓大家盡情拍照及打卡。另一吸引人的是台灣「森呼吸」展示，台灣好山好水還有好空氣，今次特別讓參觀者隔海體驗台灣的森林氧吧。