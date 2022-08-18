美媒提問「兩岸統一進程是否會加速？」 陸駐美大使：有些人過度緊張

大陸駐美大使秦剛近日接受多家媒體聯合採訪時表示，和平統一後，台灣未來制度的解決方案將通過兩岸人民平等協商，「這是一個民主的過程」，但「一國兩制」的基礎和前提是「一國」。他並稱，統一後，台灣現在的政治制度可以保留，但他並不知道有什麽統一具體的時間表。

秦剛16日在華盛頓接受路透、美聯社、彭博社、《華盛頓郵報》等多家外國媒體聯合採訪，大陸駐美國大使館17日晚間公布秦剛受訪的問答實錄。

針對外媒關注的台灣問題，秦剛強調，大陸提出實行「一國兩制」，對台灣來說是最佳方案。關於「一國兩制」在台灣的具體實現形式，大陸會充分吸收兩岸意見建議，「會充分照顧到台灣同胞的利益和感情」。

秦剛說，「一國兩制」是解決台灣問題最具包容性的方案，「是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案」。兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。相信中國實現統一之後，「兩制」的台灣方案會有更大的空間和可能。

AXIOS記者問秦剛，兩制是由北京決定還是由台灣決定？就香港而言，顯然是北京定義「兩制」。秦剛稱，關於台灣未來制度的解決方案將通過兩岸人民平等協商。

但他強調，「當我們談論『一國兩制』時，請不要忘記『一國」是基礎和前提，不允許用『兩制』來否定『一國」這一基礎和前提。 沒有『一國』，何來『兩制』？」

彭博社則問秦剛，類似香港國安法未來是否也會適用於台灣？對此秦剛並未正面回應，僅稱大陸正在不斷完善「一國兩制」，確保香港的長治久安。在香港成功實踐「一國兩制」，將有助於台灣同胞更好地理解「一國兩制」，更好地思考前途未來。

《紐約客》歐逸文問到，中國統一台灣的進程是否可能提速？秦剛說，「我不知道有什麽具體的時間表。但我知道我們有實現和平統一的願望和前景。這是14億多中國人民的願望」；「我不知道有什麽時間表。我認為有些人對此過度緊張了，有很多猜測，都是毫無根據的」。

對於美國11月期中選舉後可能產生一位共和黨籍的新任眾議院議長，若下任眾議長未來也訪問台灣，北京將如何應對？秦剛指出，美國眾議長訪台違反美方有關同台灣保持非官方關係的承諾。中方一定會採取果斷行動，堅決捍衛主權和領土完整。他希望裴洛西成為美國最後一位「竄訪」台灣的眾議長。