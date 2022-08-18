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河南兩岸關係研討會 陸學者：越認同一國兩制空間越大

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2022年兩岸關係研討會在鄭州舉行。澎湃新聞
2022年兩岸關係研討會在鄭州舉行。澎湃新聞

在接連環台軍演後，由大陸海峽兩岸關係研究中心主辦的「2022年兩岸關係研討會」，於17到18日在河南鄭州召開，據《河南日報》報導，中國社科院美國研究所研究員仇朝兵在會上指出，「一國兩制」構想靈活操作的空間取決於台灣當局的認知，越認同，空間就越大。

據《河南日報》報導，在兩天的研討會中，與會嘉賓都收到了《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，中國社科院近代史研究所所長金民卿說，當今，在中國共產黨領導下，中國綜合國力空前提升，祖國統一是符合民族利益的必然選擇，是不可阻擋的歷史大勢。

河南省社科院文學研究所所長李立新還說，台灣客家人至今仍自稱「河洛郎」。河南應充分利用獨特資源與優勢，推動台灣同胞了解黃河文化、中原文化、河洛文化，以文化認同促進民族認同、國家認同，為推動祖國和平統一大業作出貢獻。

對於九二共識，與會的台灣學者、文化大學社會科學院院長趙建民說，兩岸必須在過去已經建立的基礎上找到化解問題的辦法，這個基礎就是「九二共識」。他指民進黨執政六年來，一味抨擊和抹黑九二共識，卻找不出新的辦法和替代方案，兩岸應該明確在個中國原則、反對台獨勢力的基礎上，回到和平交流、互惠共贏的道路上來，堅持我們來之不易的政治基礎。

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢形容，外國人把台灣作為前線和棋子，而九二共識就是打開錦囊後的妙計，構建起兩岸協商機制。

中國社科院美國研究所研究員仇朝兵說，中美全面競爭態勢加劇給蔡英文造成假象，誤以為為台獨提供了生存空間。他還稱，「一國兩制」構想具有極大的包容性，其靈活操作的空間取決於台灣當局的認知，越認同，空間就越大。

上海市公共關係研究院副院長李秘則表示，爭取和平統一是我們 (中國大陸)的第一選擇，和平統一將釋放很多機會。

該研討會以「把握歷史大勢，共謀民族復興」為主題，討論堅持九二共識、反獨促統等議題，兩岸130多位有關人士、學者以線上、線下結合方式參會。

昨日的開幕式，由大陸國台辦副主任陳元豐主持，大陸國台辦主任劉結一視訊致詞，強調「祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒。」人正在廈門隔離的國民黨大陸事務部主任林祖嘉也透過視訊致詞，表示國民黨將持續推動海峽兩岸在堅持九二共識、反對台獨基礎上，加強交流合作，維護台海和平穩定，並指「維持穩定兩岸關係，符合兩岸人民最大利益。」

九二共識 台獨 一國兩制

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