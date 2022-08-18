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港媒：黃之鋒等人承認「串謀顛覆國家政權罪」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
香港民主自決派社運人士，曾先後任學民思潮召集人、香港眾志秘書長的黃之鋒。（觀察者網）
香港民主自決派社運人士，曾先後任學民思潮召集人、香港眾志秘書長的黃之鋒。（觀察者網）

香港今天（18日）上午審理香港民主派初選案中47人涉嫌串謀「顛覆國家政權」罪，有29名被告承認「串謀顛覆國家政權罪」，包括戴耀庭、黄之鋒等人，將交付香港高等法院判刑。

香港電台報導，民主派初選案件今天早上在西九龍裁判法院再訊，「國安法」指定法官暨裁判官羅德泉決定解除整個交付程序報導限制。

案中有29名被告擬認罪，交付高等法院原訟庭判刑，包括戴耀廷、黃之鋒、胡志偉等。另外18名被告擬不認罪，交付高等法院原訟庭審訊，包括吳政亨、何桂藍及林卓廷等。

案中13名被告今年初要求放寬交付程序報導限制，遭羅德泉法官押後到交付程序後期處理，辯方覆核決定再遭駁回。羅德泉其後決定拒絕放寬限制。不過，早前支聯會司法覆核案判決推翻羅德泉決定，羅德泉最終應其中4名被告要求，解除有關報導限制。

4名提訊被告為吳政亨、袁嘉蔚、何桂藍及劉頴匡。吳政亨自行陳詞時問到，早前進行的閉門初級偵訊，是否屬於交付程序內，即可供報道。羅德泉同意，初級偵訊屬交付程序，同時建議吳政亨諮詢法律意見，認為不適宜由法官解釋。

香港 國安法

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