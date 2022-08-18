陸製軍用無人機改裝 可兩天兩夜空中巡航

大陸國產的彩虹4無人機最近完成更換重油發動機後的試航，大幅增加巡航時間、高度與載重量，可巡航兩天兩夜。

環球網報導，彩虹4換裝重油活塞發動機後，日前完成自主起降、航點飛行、滿載運輸、最高升限、航程航時等試驗科目。

彩虹系列無人機總師石文表示，此次彩虹4換裝重油發動機具有特殊意義：

一是此次換裝了完全國產自主產權的航空重油發動機，技術先進，具有自主可控，低油耗長航時，廣域應用環境的優點。

二是無人機採用新型航空重油發動機，留空時間較大幅度增加，航程更遠，巡航高度和升限更高，載重能力也可增加30%-50%，適用作業的範圍更廣。

三是無人機平台飛行能力及載重能力得到較大幅度提升，可用於高解析度對地觀測、測繪、通信、航空物探、環境監測、森林防火等。

東方網報導，彩虹4無人機換裝115千瓦級的航空重油發動機後，升限可提升至9000米以上（原先為7200米），巡航將從35小時增加到50小時，巡航兩天兩夜也不在話下，任務載重將達到400公斤以上（原先重量為345公斤）。另外，其高原起降性能也提高不少，起飛滑跑距離顯著縮短，部署更加靈活。

大陸國產彩虹4無人機於2016年完成衛通靶試試驗，具備偵察打擊一體的能力，提升彩虹4無人機武器系統的作戰效能。此型無人機已出口至阿爾及利亞、埃及、沙烏地阿拉伯、約旦、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、伊拉克和卡達等國。

彩虹4無人機除軍事用途外，還可應用到航空物探、海事巡查、海上應急搜尋、中繼通訊、海洋環境監測與評價、海洋生態災害監測、海洋溢油監測、海洋動植物保護等多個領域。

在換裝航空重油發動機後，其飛行交能更佳。原本的汽油航空發動機，一般升限必須限制在7500米以內，才能避免汽油沸騰。重油發動機，即使在不增壓的情況下，也能讓無人機飛到9000米的高度，加壓以後更是可以達到1萬米。

重油發動機意味著飛得更高、飛得更遠、飛得更久。同時，由於重油本身性質比較穩定，其貯存和運輸相較於汽油更安全。目前包括美國、以色列的無人機也多有重油發動的無人機。

專家表示，重油是原油提取物之一，其特點是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.82～0.95，熱值在10000～11000 kcal/kg。其成分主要是碳氫化合物，另外含有部分的硫磺及微量的無機化合物。