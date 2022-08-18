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中日高層對話 楊潔篪：台灣問題事關中日關係政治基礎

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中日第九次高級別政治對話17日在天津舉行，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）同日本國家安全保障局長秋葉剛男（左）共同主持。（新華社）
中日第九次高級別政治對話17日在天津舉行，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）同日本國家安全保障局長秋葉剛男（左）共同主持。（新華社）

中日關係近期陷入緊張，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪17日在天津同日本國家安全保障局長秋葉剛男共同主持中日第九次高級別政治對話。

新華社報導，楊潔篪表示，中日兩千多年交往史和邦交正常化50周年歷程啟示雙方，和平共處、友好合作是兩國關係唯一正確選擇。雙方應以領導人重要共識為政治指引和行動遵循，秉持高度責任感和使命感，深刻總結歷史，保持定力主見，排除內外干擾，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

楊潔篪強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方應著眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策，堅持和平發展的正確方向，恪守中日四個政治文件和政治共識，與中方一道，增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定、健康強韌。

新華社的報導未提及秋葉剛男的說法。

中日高級別政治對話是加強兩國高層戰略溝通的一項重要機制性安排，於2015年首次舉行。對話時間由雙方提前商定，第八次對話於2020年2月28日在東京舉行。

楊潔篪

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