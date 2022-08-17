「消失」兩周後終於現身 習近平重新回到公眾視野

新華社報導稱，本周二（8月16日），中共總書記習近平在遼寧省錦州市考察調研。

新華社報導稱，習近平在遼寧省錦州市先後考察了遼沈戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼沈戰役勝利進程。

路透社指出，在此之前有兩周的時間中國國家媒體沒有關於習近平公開參加活動的報導，而通常媒體每天都有關於習近平的報導。路透社指出，這表明習近平和其他最高領導人在北戴河海濱度假區舉行了傳統的秘密暑期會議。

在北戴河度假的遊客和當地居民都表示，最近幾周，那裡的安全狀況特別緊張。

今年的北戴河會議尤其重要，因為外界預期中共高層領導人會在北戴河會議上商討秋天舉行的中共20大上會審議的高層人事變動。

李克強視察深圳穩經濟

新華社也報導了中國國務院總理李克強周二在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求的新聞。

在有6個經濟大省省領導人參加的座談會上，李克強說，經濟大省要勇挑大梁穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業，各省則要「堅持政府過緊日子」。據報導，參加座談會的是廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川6省省長以及廣東省委書記李希。

報導稱，李克強在會上談到，6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，市場主體數量佔全國4成以上，貢獻了40%以上的就業。他還指出，6省裡4個沿海省在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過6成，「要完成財政上繳任務」。李克強同時表示，「經濟大省之所以有今天的發展成就，根本動力在改革開放」，「6省進出口和利用外資都接近全國的6成，要推進更高水平對外開放，穩外貿穩外資，實現互利共贏。」

網傳影片顯示，李克強在一企業門口與民眾討論互動，廣東省委書記李希和省長王偉中現場陪同。

（路透社等）

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