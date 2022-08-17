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大陸國台辦：若台獨頑抗到底 將採進一步必要措施

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。取自國台辦微博
大陸國台辦發言人馬曉光。取自國台辦微博

中共日前公布新一批「台獨頑固份子」清單，並宣布制裁措施，但陸委會抨擊，兩岸互不隸屬，中共的制裁非法無效。對此，大陸國台辦發言人馬曉光17日以「台灣是中國的一部分」九字作出回應，並指如果民進黨繼續支持台獨頑固份子，甚至頑抗到底，陸方將採取進一步必要措施。

馬曉光稱，「台灣是中國的一部分，對台獨頑固分子採取懲戒措施具有充分的法律依據，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁」。

他批評，民進黨及一小撮「台獨」頑固分子肆意破壞兩岸關係，一再推動裴洛西（美國眾議院議長）及美議員「竄台」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的罪魁禍首。

馬曉光稱，依法堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，「是維護國家主權和領土完整的正義之舉，是維護台海和平穩定的應有之義，是維護兩岸關係和平發展的必然要求」。

他表示，如果民進黨繼續悖逆大勢、大義，縱容支持「台獨」頑固分子進行挑釁甚至頑抗到底，「大陸將採取進一步必要措施，堅決挫敗任何分裂國家的圖謀」。

對於近期美國眾議院議長裴洛西、美國參議員馬基訪台，中共中央台辦16日公布新一批「台獨頑固份子」清單，將駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌，立委柯建銘、陳椒華、王定宇和民進黨副祕書長林飛帆等七人列入其中，加上先前公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮，共十人，並宣布禁止其本人及家屬進入大陸，限制關聯機構與大陸合作等制裁措施。

陸委會指出，兩岸互不隸屬，台灣是民主法治社會、從來不是中共治理管轄的範圍。陸委會還說，政府將評估視事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施。

台獨 馬曉光 民進黨

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