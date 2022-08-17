快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部：裴洛西訪台後 170多個國家重申一中原則

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人汪文斌。（取自大陸外交部網站）

俄羅斯總統普亭近日出席第十屆莫斯科國際安全會議時稱，美國眾議院議長裴洛西訪台是美方蓄意破壞地區和世界穩定，及圖謀製造混亂戰略的組成部分。對此，大陸外交部發言人汪文斌17日在記者會上回應，自裴洛西訪台以來，已有170多個國家重申堅持一中原則。

汪文斌表示，中方對普亭的表態給予高度評價。他提及，裴洛西「竄訪」台灣以來，有170多個國家發出正義的聲音，重申堅持一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。

汪文斌指出，普亭的最新表態是中俄兩國在涉及彼此核心利益問題上一貫相互堅定支持的體現。中方願繼續同國際社會一道，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，共同維護地區及世界的和平穩定。

綜合外媒報導，普亭認為裴洛西訪台不單純是某個不負責任政客的魯莽行為，而是一次「精心策劃的挑釁」，是美不尊重別國主權、無視自身國際責任的傲慢表現。

他進一步指出，美試圖維繫世界霸權地位，西方將其國內矛盾和問題歸咎於俄、中，以轉移國內民眾注意力。普亭還稱，西方國家正設法把「北大西洋公約組織（NATO）那一套系統」搬到亞洲太平洋地區。

普亭 裴洛西 汪文斌

延伸閱讀

國防院民調：裴洛西訪台後 半數民眾認美會出兵助台

抗議美議員接力訪台 秦剛：美若不克制核安全就免談

陸駐美大使批美國挑釁在先 現反向中國潑髒水

【專家之眼】裴洛西訪台的背後

相關新聞

大陸國台辦：若台獨頑抗到底 將採進一步必要措施

中共日前公布新一批「台獨頑固份子」清單，並宣布制裁措施，但陸委會抨擊，兩岸互不隸屬，中共的制裁非法無效。對此，大陸國台辦...

香港今年已有17人通報於東南亞失聯 12人已安全離開

台灣民眾遭不法分子誘騙到柬埔寨、緬甸等地，因而身陷險境的消息近期受到高度關注。無獨有偶，香港入境事務處「協助在外香港居民...

陸外交部：裴洛西訪台後 170多個國家重申一中原則

俄羅斯總統普亭近日出席第十屆莫斯科國際安全會議時稱，美國眾議院議長裴洛西訪台是美方蓄意破壞地區和世界穩定，及圖謀製造混亂...

共軍演訓未歇！南部戰區模擬導彈來襲 黃海連3日軍演

美中台關係敏感之際，共軍軍演未歇。據大陸官媒報導，中共解放軍南部戰區海軍某基地文山艦、梧州艦組成編隊，近日在南海展開為期...

美稱將在台海標準化海空行動 陸外交部發出4點回應

針對美方將根據長期以來的政策予台支持，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動、支持台自衛能力等，中國大陸外交部今天提出四點...

孫亞夫談共軍軍演 稱有利中國統一

針對日前共軍圍台軍演，海協會副會長孫亞夫聲稱，共軍在軍事演訓中展現的總體態勢、裝備水平與技術能力，會促進形成台海新的戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。