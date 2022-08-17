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香港今年已有17人通報於東南亞失聯 12人已安全離開

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
港府今年以來已接獲17例港人家屬求助，懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯。美聯社
港府今年以來已接獲17例港人家屬求助，懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯。美聯社

台灣民眾遭不法分子誘騙到柬埔寨緬甸等地，因而身陷險境的消息近期受到高度關注。無獨有偶，香港入境事務處「協助在外香港居民小組」今日透露，今年以來，港府也接獲17例港人家屬求助，指家人懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯。

香港入境事務處稱，其中12名港人已安全離開當地。港府會繼續與其餘5人的家屬、香港警方、大陸外交部駐港特派員公署，以及中國駐當地使領事館保持聯繫。

針對有報導指出，也有港人同樣被騙到緬甸及柬埔寨，期間遭到虐打、禁錮，被迫參與詐騙活動。香港商業電台與星島日報報導，民建聯立法會議員葛珮帆對此表示關注，建議港府公開呼籲香港市民，前往這些地方時要特別小心謹慎，慎防受騙。

葛珮帆表示，對於相關詐騙事件感到十分震驚，並指網上相關招聘廣告可能都是陷阱。她形容犯罪集團可恥及殘暴，如果有港人受困，希望香港警方及大陸外交部能盡力營救，並加強協商。

星島日報前一天曾報導，有港人早前在網上認識一名「女朋友」後，被誘騙到泰國曼谷，再被「賣豬仔」到緬甸，遭不法集團拘禁逾一個月，稍有不從就遭毒打，最後因家人支付贖金才得以獲釋。

香港 緬甸 柬埔寨

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