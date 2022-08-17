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回顧東北解放戰爭 習近平在遼寧考察調研

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
習近平16日在遼寧省錦州市考察遼瀋戰役紀念館。（圖取自新華社）
習近平16日在遼寧省錦州市考察遼瀋戰役紀念館。（圖取自新華社）

據新華社報導，習近平16日在遼寧省進行考察，他在錦州市先後考察遼瀋戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程，聽取遼寧省防汛工作和當地加強生態環境修復保護情況介紹，並就做好防汛工作、提高災害防禦能力作出重要指示。

習近平在遼寧錦州市考察小凌河和女兒河環境綜合整治情況時，要求當地各級黨委和政府抓細抓實各項防汛救災措施，妥善安置受災群眾，確保人民群眾生命安全，做好災後恢復重建規劃，幫助受災群眾盡早恢復正常生產生活。

此外，調研期間，習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕、皆大歡喜。「黨的十八大以來，黨中央實施深入推進東北振興戰略，要繼續搞好，加快產業結構調整，適應新時代改革發展要求，我們對東北振興充滿信心。」

據了解，習近平在中共十八大以來，分別赴遼寧考察兩次。一次是在2013年8月，另一次是在2018年9月，前兩次習近平前往國企考察調研，包括到訪中國石油遼陽石化公司、忠旺集團等企業。

此外，遼寧近期深受洪水困擾。綜合陸媒報導，遼寧在7月28日至30日出現今年入汛以來持續時間最長、強度最大的一次區域性暴雨過程。受此影響，盤錦市遼河支游繞陽河發生有水文記錄以來的最大洪水。

習近平這次回顧的「遼瀋戰役」是國共二次內戰中的「三大戰役」之一，1948年9月12日開始，同年11月2日結束，共歷時52天。該戰役結束後，解放軍首次在兵力數量方面超越國民黨軍隊，並控制東北全境。事實上，2020年在南方發生水災時，習近平也到訪過東北並造訪「四平戰役紀念館」，該舉被輿論視為有借古喻今、精神喊話深意。

習近平 考察 紀念館

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