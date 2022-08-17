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北戴河會議後習近平外地視察首站—遼瀋戰役紀念館

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

北戴河會議後，中共總書記習進平離開北京前往外地視察的第一站，就選擇到遼寧省錦州市，當中一項行程是考察遼瀋戰役紀念館，「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」。遼瀋戰役或稱「遼西會戰」，是對日抗戰後國共二次內戰的「三大戰役」之一，戰役結束後，解放軍首次在兵力數量方面超越國民黨軍隊，並控制東北全境。

中共政治局七常委7月31日出席大陸國防部舉辦的解放軍建軍95周年招待會後，即再無公開行程，外界咸認為應是北戴河會議已經開始。新華社16日報導，大陸國務院總理李克強16日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，被視為北戴河已經結束的象徵。

新華社17日上午則報導，「16日下午，習近平總書記在遼寧省錦州市先後考察了遼瀋戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程，聽取遼寧省防汛工作和當地加強生態環境修復保護情況介紹，並就做好防汛工作、提高災害防禦能力作出重要指示。」

遼瀋戰役被中共視為「解放戰爭」中的三大戰役之一，於1948年9月12日開始，至同年11月2日結束，共歷時52天，戰事主要發生在遼寧省西部（以錦州為中心）和瀋陽、長春地區。 是次戰役結束後， 共軍控制東北全境。

戰爭 中共 紀念館

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