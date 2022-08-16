香港最大涉及國安案件審理將不設陪審團

（德國之聲中文網）香港普通法法律體系依循陪審團審判制已有177年歷史，但北京於2020年在港實施的遏制異議的立法允許案件由專門的國家安全法官審理。

因兩年前在民主人士中組織非官方初選，包括民選議員、工會成員和學者在內的約47名被告受到 "陰謀顛覆"起訴。

根據新任律政司司長林定國上周六（8月13日）簽署的一項命令，對這一香港迄今最大國家安全案件的審判將偏離源自英法法系傳統，不設陪審團，原因是，此案具"涉外原因"，且考慮到 "陪審員及其家人的人身安全 "，並稱， 若在有陪審團情況下審判，有可能妨礙司法。根據該命令，審判將由政府精心挑選的3名法官主持。

法新社看到的文件顯示，審判的准備性聽證會將於9月和11月在一個由這3名法官組成的公開法庭上進行。

法新社向香港律政司提出發表評論的問詢。

此次審判將是香港第二起不設陪審團的國家安全審判案。 在去年的首案中，被控騎摩托車撞傷警員、犯有"煽動分裂國家罪"的23歲青年唐英傑對無陪審團審判的上訴失敗，被判9年監禁。

陪審團審判制曾被視為香港司法的"最重要特征 "之一。但2020年實施的港版國家安全法規定，涉及需保護國家機密或陪審員及其家人安全，以及若涉及 "外國勢力"，則可不設陪審團。

本案47名被告是從溫和的改革派到激進的地方派的政治人物。

此案去年3月首次提交法庭，在為期4天的聽證後，大多數被告不得保釋。

媒體人士被阻止報道大部分審前聽證會情況。

（法新社）

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