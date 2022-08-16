民調：近八成台灣民眾不怕中國軍演

在美國眾議院議長佩洛西訪台、中國以大規模軍演回應後，台灣民眾對局勢持怎樣的看法？台灣民意基金會周二（8月16日）公布的最新民調顯示，對於佩洛西訪台，52.9%的受訪者持歡迎態度，24%不歡迎，18.3%的人不置可否。

被問到如果知道中國對此行的反應是進行大規模軍演，"你是否覺得台灣應拒絕她來訪？"，33.6%的受訪者認為應該拒絕，52.9%的人認為不應該。

關於解放軍展開大規模實彈演習，是否讓台灣人感到害怕的問題，有5%受訪民眾稱非常害怕，12.2%有點害怕，33.3%不太害怕，45%一點也不害怕。據民意基金會董事長游盈隆分析，不害怕的受訪者比例高達78%， "這意味著中國此次軍演並沒達到威懾台灣人民的預期效果，台灣人果然不是被嚇大的。"

他認為，這一方面表現台灣人對來自中共的威脅早已習以為常，同時也展現危機下台灣社會"民心沉穩不亂，絲毫沒有因中國空前最大規模軍演而驚慌失措"。

游盈隆是此次調查問卷設計、報告撰寫的負責人。調查在2022年8月8日至9日間進行，對象是全台20歲以上成年人，采取抽樣電話訪問形式；收到有效問卷1035份。

軍演削弱台灣人統一意願

對中國對台發動戰爭的可能性，39%的受訪者認為中共可能隨時武力犯台，近53%的人覺得可能性不大。

調查顯示，台灣民眾對於自身的國防實力信心不足。64.4%的民眾認為，台灣無法靠自己的力量，阻止中共佔領台灣，僅有22.4%民眾有信心。國民黨支持者中77.5%表示沒信心，民進黨支持者也有高達58.3%表示沒信心。

對如果中共攻打台灣，美國會不會出兵參戰協防，民眾看法不一，有48.5%的人認為美國會出兵，但也有37.4%認為不會。國民黨支持者有65.0%認為美國不會出兵，而民進黨支持者則有81.6%認為會。

被問到"中共這些軍事行動，會增強或減弱台灣人和中國統一的意願？"，有17.5%受訪民眾認為會增強、55.2%認為會減弱、8.1%認為沒有影響。游盈隆指出，北京借軍事威懾促統的效果，從台灣民眾的心理反應看，可謂適得其反。

基於台灣對軍演的反應，46%的受訪者表示對蔡英文政府國安團隊的能力有信心，不到一半。13.5%的人稱不太有信心，27.8%的人完全沒有信心。不過就台灣軍方在此次軍演期間的表現，讓42.3%的受訪者對國軍的信心增強，34.6%的人信心減弱。

在"台灣人的統獨傾向"一項下，50%的受訪者贊成台灣獨立，11.8%的人支持兩岸統一，25.7%的人認為應維持現狀。報告指出，半數台灣人期盼未來台灣獨立，超過四分之一的人希望保持現狀，這與4個月前的調查結果相比沒有明顯改變。

（來源：台灣民意基金會）

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