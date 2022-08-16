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陸人社部嚴禁歧視新冠康復者 情節嚴重可告上法院

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸人社部、最高人民法院16日發布通知，明確嚴格禁止歧視新冠肺炎康復者等勞動者。對情節嚴重的，勞動者可以向法院提起訴訟。
大陸人社部、最高人民法院16日發布通知，明確嚴格禁止歧視新冠肺炎康復者等勞動者。對情節嚴重的，勞動者可以向法院提起訴訟。

大陸人社部、最高人民法院16日發布《關於加強行政司法聯動保障新冠肺炎康復者等勞動者平等就業權利的通知》，其中明確，嚴格禁止歧視新冠肺炎康復者等勞動者。對情節嚴重的，勞動者可以向法院提起訴訟。

通知指出，依據勞動法、就業促進法、傳染病防治法等法律法規規定，用人單位招用人員、人力資源服務機構從事職業仲介活動，不得歧視新冠肺炎康復者等勞動者。

通知指出，用人單位和人力資源服務機構應當遵守相關法律規定，不得以曾經新冠肺炎病毒核酸檢測陽性等為由，拒絕招（聘）用新冠肺炎康復者等勞動者；不得發布含有歧視性內容的招聘資訊；除因疫情防控需要，不得違反個人資訊保護法等有關規定，擅自非法查詢新冠病毒核酸檢測結果。

通知指出，對用人單位發布含有歧視新冠肺炎康復者等勞動者招聘資訊的，人力資源服務機構未履行合法性審查義務的，要依據《人力資源市場暫行條例》，發現一起嚴肅查處一起。

對情節嚴重或者造成嚴重不良影響的，要透過採取行政約談、曝光等方式督促整改。用人單位對新冠肺炎康復者等勞動者實施就業歧視、侵害勞動者平等就業權利的，告知勞動者可以向法院提起訴訟。

新冠肺炎 疫情 傳染病

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