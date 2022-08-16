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「反映人民作主的社會主義民主政治本質」中共提新型政黨制度

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸統戰部副部長陳旭。取自國新辦直播
大陸統戰部副部長陳旭。取自國新辦直播

中共中宣布16日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會第19場，闡述共產黨領導下的多黨合作和政治協商制度，統戰部副部長陳旭指稱，中國新型政黨制度既強調中國共產黨的領導，也強調發揚社會主義民主，「反映了人民當家作主的社會主義民主政治本質」。

自中共總書記習近平主政以來，相繼提出新型政黨制度、實現全過程人民民主等概念，以達成「中國特色社會主義民主」，在美國去年首次舉辦「民主峰會」下，大陸當局透過相關作為，與西方的政治制度、國際話語權相抗衡。

陳旭指出，所謂「政治協商」，是指在中國共產黨領導下，中國共產黨和各民主黨派和各界代表人士圍繞黨和國家大政方針、經濟社會發展的重要問題，以及其他重要事項開展的協商。

至於「民主監督」，統戰部民主黨派工作局局長桑福華舉例，2016年，八個民主黨派在受「中共中央」委託下，對中西部地區八個脫貧攻堅任務重的省區，進行為期五年的民主監督，向各級黨委政府提出批評性意見和建議2400多件，向中共中央、國務院報送專項監督報告80餘件，為打贏脫貧攻堅戰發揮了重要的作用。

他認為，隨著新一輪專項民主監督的開展，民主黨派的民主監督必將在新時代展現新作為。

陳旭說，新型政黨制度在發展全過程人民民主中，發揮不可替代的重要作用，包括政黨協商、參政議政、民主監督等制度安排，以及充分聽取各方面的意見、合作協商代替對立爭鬥等，實踐中既強調中國共產黨的領導，也強調發揚社會主義民主，具有政治參與、利益表達、社會整合、民主監督和維護團結的重要功能，「反映了人民當家作主的社會主義民主政治本質」。

在記者會中，陳旭不斷強調「中國共產黨領導」的重要性，她最後說明，中國的政黨制度既不是缺乏民主的一黨制、相互競爭的多黨制，也不是所謂的多黨聯合制，而是中國共產黨領導的多黨合作制。「形成了一黨領導而不專制、多黨合作而不對抗、互相監督而不掣肘的獨特優勢。」

她說，實踐證明，新型政黨制度作為中國獨有、適合中國國情的制度模式，在世界政黨發展史上創造了一種嶄新的政黨政治模式，是中國為世界政黨制度發展提供的中國智慧，是中國對人類政治文明作出的重大貢獻。「我們完全有信心為人類對更好社會制度的探索提供中國方案。」

中共中宣部舉辦記者會，介紹中國的新型政黨制度。取自國新辦直播
中共中宣部舉辦記者會，介紹中國的新型政黨制度。取自國新辦直播

共產黨 中共

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