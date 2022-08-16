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韓國股民拋售特斯拉 大舉轉進這檔香港上市中概股

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據環球時報報導，最近幾個月，投資海外股市的韓國投資者們大舉投資在香港上市的中國企業，其中，天齊鋰業在韓國散戶淨買入外國股票中排名第一。(電池聯盟網)
據環球時報報導，最近幾個月，投資海外股市的韓國投資者們大舉投資在香港上市的中國企業，其中，天齊鋰業在韓國散戶淨買入外國股票中排名第一。(電池聯盟網)

據環球時報報導，最近幾個月，投資海外股市的韓國投資者們紛紛拋售特斯拉股票，轉而大舉投資在香港上市的中國企業，其中，天齊鋰業在韓國散戶淨買入外國股票中排名第一。

天齊鋰業成立於1995年，為全球第二大的電池級碳酸鋰供應商，也是全球十大電池級氫氧化鋰供應商之一、是世界上少數幾個同時擁有高質量硬岩鋰礦和鋰鹵水礦的企業之一。今年7月13 日在香港掛牌，為今年來香港最大規模首次公開發行股票（IPO）。

韓國KBS電視台15日報導指出，根據韓國委託結算院證券資訊門戶網站的資訊顯示，雖然今年上半年韓國投資海外股民購買了不少特斯拉股票，但進入下半年則開始集體拋售。

韓國個人投資者當前的最佳選擇是中國概念股和電動車股。韓國《亞細亞經濟》9日報導稱，今年截至7月底韓國共有65檔新上市指數股票型基金（ETF），淨購買金額為1610億韓元（約人民幣8.32億元）。其中只有4檔新發行基金吸引了超過100億韓元，而涉及中國的有3檔。

分析認為，隨著中國經濟重回正軌，外界對中國經濟的期待也反映到股價上，與中資相關的基金紛紛納入韓國投資者的投資計畫。金融資訊公司0FnGuide稱，從今年年初到6月底，韓國海外股票型基金中，共有191檔與中國相關。

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