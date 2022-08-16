國合會秘書長項恬毅、民主基金會黃玉霖 也被中共制裁

大陸中共中央台辦今天（16日）公佈新一波制裁名單，包括駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨立院總召柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、立委及時代力量黨主席陳椒華、立委王定宇等人。

新華社報導還稱，對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區。

據「台灣民主基金會」的官網顯示，目前的執行長為黃玉霖，曾任交通部政務次、台灣港務公司董事長、台中市府建設局長、海基會主秘等職，現仍為交通大學教授。

另，據「國際合作發展基金會」官網顯示，基金會秘書長為項恬毅，是我職業外交官，長期在外交部門任職，曾任駐科威特代表、駐諾魯共和國大使、外交部經貿司副司長等職。