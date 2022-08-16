蕭美琴、顧立雄、柯建銘等七人被大陸新列為「台獨清單」

大陸中台辦今天（16日）上午公布新一波列入台獨清單名單，包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人。

新華社報導，這些被為列入清單的台獨頑固分子，對他們及前已公佈的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮採取以下懲戒措施：禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。

並決定對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區。

中台辦發言人指出，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。一段時期以來，少數台獨頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力進行謀獨挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在裴洛西「竄台」期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀獨本性。大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

發言人指出，統一是歷史大勢，是正道。台獨是歷史逆流，是絕路。今天公佈的台獨頑固分子名單，不是清單的全部。「我們正告台獨頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」！

「我們希望廣大台灣同胞認清極少數台獨分裂分子的害台本性，看清自身利益福祉所系，自覺與台獨分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對台獨分裂活動，與大陸同胞攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程」。