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大陸一女子穿和服 竟被警察以「尋釁滋事」罪帶走

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
穿著和服在蘇州淮海街上的coser女孩。（coser微信）
穿著和服在蘇州淮海街上的coser女孩。（coser微信）

大陸一名女子日前身穿和服到蘇州著名的日式風情商業街擺拍，但被巡邏的警察怒罵不准她穿和服拍照，最後並以「尋釁滋事」強行拉走，到警局偵訊五小時後才獲釋。該女子事後委屈還原事發經過，大陸媒體人胡錫進也聲援她。

根據網傳視頻顯示，穿和服的女子coser對前來制止拍照的警察說：「我們是來拍照的」。警察口氣強硬地說：「如果你穿漢服來，我絕對不這樣說，對不對？但是你穿和服，作為一個中國人來說，你是中國人，你是中國人嗎」？未久，coser被以涉嫌尋釁滋事被警察強行拉走。

coser本人事後在網上還原經過稱，事情發生在8月10日，蘇州淮海街。不是網傳的什麼紀念日、紀念館。

事情是當時上午拍的小舟潮的jk，晚上換了小舟潮的浴衣cos服，想還原夏日重現漫畫中潮最後和慎平端著章魚小丸子的那一幕，在街的另一頭拍了兩張，之後和攝影去排隊等章魚小丸子的時候被jc（警察）圍了然後帶走了。

理由是涉嫌尋釁滋事，一共搞了五個小時左右，經過包括先前說的教育、筆錄、查勘手機所有內容、刪照片、給我拍照、沒收c服。隔天凌晨一點讓我們走了。人沒事。

她說，「如果你想聽的話是以下內容我也可以說給你聽：對不起我不應該不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，這是一件不對且很危險的行為。傷害了民族情感我感到非常抱歉」。

她表示，「佔用公共資源真的很抱歉，不想因為這件事情再受注了，也感謝各位朋友的關心。我知道事情本身就比較有爭議，我們無法改變他人的想法，也無力去改變什麼。人們也只願意相信他們所願意相信的。希望不要再繼續傳播這件事了，謝謝」。

環球時報前總編輯胡錫進稱，蘇州淮海街是日式風情街，員警如果僅僅因為女孩穿和服，就將其強制帶走，並且後面還跟著對她「尋釁滋事」的治安處理，於法無據。蘇州是中國最開放的城市之一，不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。

但現實中，中日關係持續緊張，日本變本加厲地推進反華路線，配合美國遏制中國，強烈刺激了中國公眾對日本的反感情緒，這一切構成了當下人們看待和服的特殊心理背景，和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號，穿和服者有時確有可能給其自身和所處場所製造一些不確定性。

胡錫進表示，「我們的社會不應禁止穿和服，而且事實上沒有這樣的禁規。但是有人要穿和服時，我勸他們一定要注意周圍環境，防止引起周圍人不悅，更要儘量避免自己成為不必要的爭議中心。尊重多數人的感受，這總不是錯的」。

蘇州警方強行拉走穿和服的女子。（視頻截圖）
蘇州警方強行拉走穿和服的女子。（視頻截圖）

和服 警察

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