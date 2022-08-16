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共機抵近澎湖上空？ 我國防部與陸官媒互指對方說謊

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
東部戰區5日公布共機抵近台灣海岸線照片，陸媒稱照片裡有戰機有台灣海岸線，長鏡頭營造不出「壓縮感、近迫感」。（解放軍報）
東部戰區5日公布共機抵近台灣海岸線照片，陸媒稱照片裡有戰機有台灣海岸線，長鏡頭營造不出「壓縮感、近迫感」。（解放軍報）

中共昨天（15日）再次對台軍演，共機是否抵近台灣澎湖，引發雙方的口水戰，我國防部昨夜聲稱中共利用相機拍攝技巧使台灣民眾誤認共機抵近澎湖上空。陸官媒則稱，「台軍是把島內民眾都當傻子」。

美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基昨天率領兩黨議員訪台，解放軍東部戰區宣布當日在台灣周遭舉行戰備警巡和實戰化演練。東部戰區並發布共機抵近澎湖上空的視頻與照片。

不過，我國防部晚間公布「台灣周邊空域空情動態」顯示，有4架殲-16戰鬥機逾越台灣海峽中線南端。但因為今天能見度良好，共機在台海中線一帶的高空可清楚俯瞰澎湖，並透過相機的長鏡頭營造「壓縮感、近迫感」，使台灣民眾誤認抵近澎湖。國防部強調，此手法是對台進行認知作戰，呼籲民眾勿輕信中共發佈的影片。

陸媒環球網今天報導稱，台軍利用「台灣周邊空域空情動態」粉飾太平，不是第一次了。8月5日解放軍東部戰區宣佈空軍飛行員俯瞰台灣海岸線時，台灣公布當天的「台灣周邊空域空情動態」也跟昨天差不多—特別是解放軍軍機看上去同樣只是「略微地飛過中線」。

但從當天解放軍飛行員的視角上看，照片上有解放軍戰機也有台灣海岸線，靠相機的長焦鏡頭是營造不出這樣的「壓縮感、近迫感」。

報導稱，即便解放軍戰鬥機都抵近到台灣海岸線邊上了，台軍仍可以在「台灣周邊空域空情動態」裡，讓解放軍軍機的航跡「距離台灣本島遠遠的」。

報導還指，5日解放軍艦艇同樣逼近台灣海岸線（花蓮外海），同樣「有圖有真相」，結果台軍非說照片是PS（合成偽造）的。

報導說，台軍這種「捏著鼻子哄眼睛」粉飾太平的本領，算得上是熟練異常了。

，甚至倒打一耙說是大陸在對台發動認知戰，是把島內民眾都當傻子，解放軍在台灣周邊海空域的聯合戰備警巡和實戰化演練已經常態化，這種自欺欺人的鴕鳥政策還能持續多久？

解放軍東部戰區15日公布共機飛行員俯瞰澎湖的照片，但我國防部稱這是利用長鏡頭拍攝的認知作戰。（東部戰區）
解放軍東部戰區15日公布共機飛行員俯瞰澎湖的照片，但我國防部稱這是利用長鏡頭拍攝的認知作戰。（東部戰區）
我國防部15日公布共機進入台海周邊空域示意圖。（國防部）
我國防部15日公布共機進入台海周邊空域示意圖。（國防部）

解放軍 澎湖

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