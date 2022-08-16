廣東促交流 台青拓視野

由廣東海外聯誼會、廣東省台灣同胞聯誼會、廣東中華文化學院主辦的「台青薈廣東 粵台一家親」台灣青年系列活動14日在廣州啟動。120多位台灣青年代表參加啟動儀式。

中新社報導，主辦方介紹，「台青薈廣東 粵台一家親」台灣青年系列活動旨在通過實地參訪交流，讓台灣青年體驗嶺南山水和嶺南文化，感受大陸日新月異的發展變化，幫助台灣青年瞭解在廣東學習、創業、就業、生活的情況，找到實現夢想的舞台。

台灣學生代表、來自暨南大學環境學院的曾子玨表示，今年是她來廣東求學的第四年。平時由於大多數時間都在校內上課，再加上疫情的原因，所以踏足的地方並不多。這次活動是開闊視野的好機會，活動內容十分豐富，包括前往東粵第一寶刹南華寺、神奇的世界自然遺產地丹霞山、粵台農業合作試驗區等。她期待通過活動，體會源遠流長、生生不息的中華文明，感悟一脈相承、同根同源的兩岸文化。

目前在廣州南方學院電氣與計算機工程學院擔任副教授和院長助理的台灣教師陳楷升表示，隨著歷年交流活動的開展，今年已是第三次參加，每一次皆可體會到兩岸歷史、物質、精神、文化的緊密聯結，同時也見證了粵港澳大灣區的快速發展。作為一位台灣青年，他表示會繼續將自己在廣東工作生活的美好經歷和感受到的親情、溫情分享給更多在台灣的朋友。

隨著啟動儀式的舉辦，2022「攜手育桃李 共叙一家親」台灣大專教師體驗營、「粵台學子中華情」交流營等活動啟動。