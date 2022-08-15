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美議員來台共軍再度軍演 陸委會：極為危險的信號

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會指出，共軍再度軍演，對區域穩定發展是極危險的信號，圖為美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員訪台，今天上午獲蔡英文總統接見。（圖／總統府提供）
陸委會指出，共軍再度軍演，對區域穩定發展是極危險的信號，圖為美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員訪台，今天上午獲蔡英文總統接見。（圖／總統府提供）

美國數名議員來台訪問之際，共軍再度宣布軍演，對此陸委會晚間表態堅決反對，也強調中共行為對區域穩定發展，是極危險的信號。

陸委會晚間表示，「對於中共再次藉美國國會議員來訪、支持台灣自由民主之際，又刻意在我周邊軍演挑釁及無理批判，我方表達強烈抗議，並堅決反對中方嚴重危害台海及區域安全的惡劣行徑；台灣及國際社會更不會屈從於此種威脅」。

陸委會強調，「中華民國是主權國家、兩岸互不隸屬，台美長期友誼及安全夥伴關係堅若磐石。台灣做為區域負責任的一方，以審慎堅定態度面對中共各類施壓、捍衛國家主權安全；此穩健的韌性更讓國際社會看到中共的魯莽、專斷與冒進，這對於區域穩定發展，將是一個極為危險的信號」。

此前，蔡總統在15日接見來訪的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團，而共軍東部戰區宣布，16日起將於台灣周邊海空域，繼續組織多兵種聯合戰備警巡。

中共 美國 陸委會

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