美國會議員再訪台 馬曉光：謀獨必遭更嚴厲打擊

在美國國會參議員馬基組團訪台後，大陸15日再次於台灣周邊舉行軍演，國台辦也在大陸國防部、外交部相繼發聲後，於下午表態，指稱民進黨如果在「挾洋自重」、謀「獨」挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。

大陸國台辦發言人馬曉光說，美國某些政客和議員「竄訪中國台灣地區」是違背美方在台灣問題上作出的嚴肅承諾、蓄意破壞台海地區和平穩定的又一例證。

他重申，這種錯誤行為嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，我們（中國大陸）對此堅決反對。

馬曉光表示，美國某些人不汲取「裴洛西（美國眾議院議長）竄台」嚴重後果的教訓，民進黨一再拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，充分暴露美「以台制華」和民進黨「倚美謀獨」險惡用心。

他說，正告民進黨當局，如果在「挾洋自重」、謀「獨」挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。

14日晚間，美參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領兩黨議員訪台，是裴洛西離台不足兩周內，再次有美國兩黨參眾兩院議員組團訪台。

為此，共軍東部戰區今天稍早公布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。大陸國防部指稱，軍演就是針對美台的勾連挑釁；大陸外交部說，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。