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陸國防部：東部戰區今日軍演就是針對美台的勾連挑釁

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
解放軍東部戰區今天（15日）又在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。圖為東部戰區7日發布戰機正在加速，準備起飛前往台灣周遭演習的照片。（新華社）
解放軍東部戰區今天（15日）又在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。圖為東部戰區7日發布戰機正在加速，準備起飛前往台灣周遭演習的照片。（新華社）

美國國會參議員馬基組團訪台，大陸國防部今天（15日）稱，解放軍東部戰區今天在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

大陸國防部發言人吳謙大校表示，美議員訪台公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。

他說，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。「我們正告美方和民進黨當局：以台制華註定失敗，倚美謀獨自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終」。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。

美國眾議院議長裴洛西八月初率團訪台，引發中共強烈抗議，並進行一連六天的「圍台軍演」。今天東部戰區再次宣布於台灣周遭海域舉行多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。不過，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀表示，月底前還會有另一批美國國會議員的訪問團來台。

議員 美國

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