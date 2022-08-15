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美國會議員組團訪台 解放軍今日又在台灣周遭軍演

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
解放軍東部戰區今天（15日）又在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓。圖為 8月5日東部戰區公布的戰機執行「抵近懾壓任務」。（新華社）
解放軍東部戰區今天（15日）又在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓。圖為 8月5日東部戰區公布的戰機執行「抵近懾壓任務」。（新華社）

針對美參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領兩黨議員訪台，解放軍東部戰區今天（15日）又在台灣周遭軍演警告美台。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校下午表示，8月15日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

有軍方背景的大陸海峽之聲廣播電台稍早報導稱，針對美國兩黨議員組團訪台，軍隊有關人士透露，東部戰區將在台灣周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。

美國眾議長裴洛西離台不足兩周，再有美國兩黨參眾兩院議員組團訪台。

連日來，共軍持續在台灣海峽水域活動，根據我國防部昨天（14日）傍晚通報，偵獲共機22架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次）、共艦6艘次，持續在台海周邊活動。

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