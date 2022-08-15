馬基率團訪台 大陸駐美大使館：中方將對美國反制

自裴洛西竄訪台灣後不到兩週時間，又有美議員訪台。 8月14日，美參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領代表團搭乘美軍機於14日晚間抵達台北松山機場訪問。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇14日抗議指出，美國不希望看到台海兩岸的穩定，在不遺餘力地挑起兩岸對抗，干涉中國內政。劉鵬宇強調，「中方將對美國的挑釁採取果斷的反制措施。」

據觀察者網，8月14日，中國駐美大使館發言人劉鵬宇抗議「美方議員訪台行為」指出，美國國會議員應按照美國政府的「一個中國政策」行事。

劉鵬宇強調，美議員竄台行為再次證明，美國不希望看到台海兩岸的穩定，不遺餘力地挑起兩岸對抗，干涉中國內政，「中方將對美國的挑釁採取果斷的反制措施。」

此前，大陸外交部已多次敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

8月9日，大陸外交部副部長馬朝旭就「裴洛西訪台」回答記者提問時表示，事實一再證明，美國是台海和平的最大破壞者，是地區穩定的最大麻煩製造者。如果國際社會任由美國胡作非為，《聯合國憲章》將成為一紙空文，叢林法則將大行其道，受害的將是廣大發展中國家。中國人民不信邪、不怕鬼，捍衛核心利益堅定不移。我們要正告美方，不要輕舉妄動，不要一條道走到黑，趁早打消「以台製華」的念頭，老老實實回到一個中國原則和中美三個聯合公報上來，為中美關係穩定發展多做正事、實事。

馬朝旭指出，美方口口聲聲說一個中國政策沒有變，但事實是，美方多年來在不斷曲解、虛化、掏空一個中國原則。美方所說的一個中國政策夾帶了不少私貨，包括「與台灣關係法」和「六項保證」。這是違反國際法的，中方從來就不接受，也一直堅決反對。