美議員組團訪台 陸媒：東部戰區或再強力軍事行動反制

美參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領兩黨議員訪台，陸媒引述解放軍有關人士表示，解放軍東部戰區可能在其訪台期間，於台灣周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。

美國眾議長裴洛西離台不足兩周，再有美國兩黨參眾兩院議員組團訪台。海峽之聲廣播電台引述軍隊有關人士透露，東部戰區或再組織強有力的軍事反制行動。

根據我國防部昨天（14日）傍晚通報，偵獲共機22架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次）、共艦6艘次，持續在台海周邊活動。

自中共於本月8日結束一連6天的圍台軍演後，連日來已有多架次共機逾越海峽中線。

大陸環球時報前總編輯胡錫進今天在其微博表示，「又有幾名美國議員乘美軍行政專機竄訪台灣，這是新的挑釁」。

他說，「與美方的博弈，必須是他打他的，我打我的。中國大陸不久前通過環台灣島大型軍演展示了我們反獨促統的強大意志，創造了封鎖台灣島的歷史性先例，模擬了解放台灣的戰術配合，其效果不僅保持了下來，而且隨時可能進一步擴展」。

胡錫進稱，「從歷史大視角看，今天台灣就是1949年初的北平，那裡上演的是最後的瘋狂。可以預期，今後一段時間會有更多美國和西方的議員團體竄台，給台獨勢力打氣，並借機表演他們自己，刷存在感」。

他稱，「相信時與勢都在中國大陸這一邊」。