聽新聞
test
0:00 / 0:00
美再有5議員訪台 央視：共軍明起渤海執行軍事任務
繼美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中共解放軍連日圍台軍演後，美國再有5名國會議員訪問台灣，引起各界關注。根據央視軍事晚間發布，共軍明起於渤海執行軍事任務；共軍東部戰區今天上午也發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。
據央視軍事頻道晚間報導，引述中國海事局網站消息稱，「大連海事局發布航行警告，自八月十五日六時，至八月廿一日十八時，渤海北部執行軍事任務，禁止駛入」。
此外，共軍東部戰區上午也發布，「近日，火箭軍某部官兵快速出擊，一場戰鬥發射演練驟然打響。一輛輛鋼鐵戰車緊急機動奔赴發射地域，號手迅疾就位，在高強度訓練中磨礪劍鋒，淬煉打贏本領」。
陸媒觀察者網稱，共軍東部戰區火箭軍演練「公路發射」。
另據陸媒報導，「國際軍事比賽-2022」、「海洋之杯」水面艦艇專業比賽（太平洋賽區）指揮艦、中國海軍導彈護衛艦邯鄲艦，從青島某軍港解纜起航，與前來參賽的俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮號」護衛艦進行海上會合，並引導俄艦進入中國領海，在指定錨地拋錨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言