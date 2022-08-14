美再有5議員訪台 央視：共軍明起渤海執行軍事任務​​

近年「盲盒」深受大陸年輕人的喜愛，除了玩偶公仔的盲盒外，甚至寵物、快遞等「萬物皆可盲」，但在相關產業蓬勃發展的同時，近日在陸網上出現了一種「行李箱盲盒」廣受議論，包括這些行李箱從何而來，甚至會侵犯原主人的隱私權。

2022-08-14 23:54