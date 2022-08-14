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美再有5議員訪台 央視：共軍明起渤海執行軍事任務​​

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
共軍東部戰區上午發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網
共軍東部戰區上午發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

繼美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中共解放軍連日圍台軍演後，美國再有5名國會議員訪問台灣，引起各界關注。根據央視軍事晚間發布，共軍明起於渤海執行軍事任務；共軍東部戰區今天上午也發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。

據央視軍事頻道晚間報導，引述中國海事局網站消息稱，「大連海事局發布航行警告，自八月十五日六時，至八月廿一日十八時，渤海北部執行軍事任務，禁止駛入」。

此外，共軍東部戰區上午也發布，「近日，火箭軍某部官兵快速出擊，一場戰鬥發射演練驟然打響。一輛輛鋼鐵戰車緊急機動奔赴發射地域，號手迅疾就位，在高強度訓練中磨礪劍鋒，淬煉打贏本領」。

陸媒觀察者網稱，共軍東部戰區火箭軍演練「公路發射」。

另據陸媒報導，「國際軍事比賽-2022」、「海洋之杯」水面艦艇專業比賽（太平洋賽區）指揮艦、中國海軍導彈護衛艦邯鄲艦，從青島某軍港解纜起航，與前來參賽的俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮號」護衛艦進行海上會合，並引導俄艦進入中國領海，在指定錨地拋錨。

共軍 火箭 軍演 央視 裴洛西

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