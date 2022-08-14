港財政司長：香港今年經濟增長預測難言理想

由於新冠疫情、經濟疲弱等因素，香港特區政府調低全年經濟增長預測為負0.5%至0.5%，低於估算的1%至2%，對此，財政司司長陳茂波坦言，這個數字難言理想。

據香港中通社報導，陳茂波星期天（8月14日）發表網誌認為，即使第二季經濟有1%的增長，但與去年同期相比，情況仍令人憂慮。香港第二季經濟按年下跌1.3%，是繼第一季按年收縮3.9%後，第二個季度呈現負增長。國際地緣政治局勢及全球通膨加劇、經濟疲弱，嚴重拖累香港出口表現。

陳茂波認為，考慮上半年經濟已按年收縮2.6%，估算意味今年餘下時間經濟應稍有改善，實際情況仍視乎外圍變化和香港新冠疫情而定。

今年4月，香港發放第一階段電子消費券。陳茂波指出，電子消費券令私人消費開支成為支撐香港經濟的主要力量，但還不足以完全抵銷出口疲弱的影響。

另外，「暫緩追租條例」5月起實施，三個月的「保護期」剛於7月底結束。陳茂波認為，措施促成部分商戶成功與業主達成重構租約或調整租金協議，讓他們得以繼續經營，並努力把握消費券帶來的消費需求。目前，金管局和按證公司已加強與銀行、中小企商戶以及行業組織的溝通，為面對短暫經濟困難的商戶提供協助。