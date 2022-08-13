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李家超上台後新政 香港將展開為期三個月滅鼠行動

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
香港將於14日起，展開為期三個月的全港清潔運動。（截圖自大公報網站）
香港將於14日起，展開為期三個月的全港清潔運動。（截圖自大公報網站）

香港文匯報報導，針對香港老鼠橫行街頭、隨處棄置的垃圾臭氣熏天等環境問題，由香港特區行政長官李家超於上月6日任命由卓永興出任主席的「地區事項統籌工作組」宣布，14日起，將開展為期三個月的打擊衛生黑點行動，並推出一系列措施，包括成立19支夜間防治鼠患流動隊。

卓永興12日率領跨部門官員舉行記者會，說明港府打擊衛生黑點計劃。他表示，第一階段將從14日開始為期三個月，著力清理全港663個街道和後巷衛生、鼠患、非法傾倒建築物廢料、冷氣機滴水等衛生黑點和街道管理黑點，尤其將重點打擊其中逾300個垃圾棄置黑點。

香港環境及生態局局長謝展環在記者會上表示，鼠患被列為工作組重點處理的問題，特區政府已設立19支夜間防治鼠患流動隊，將使用新技術、工具和鼠餌，提高滅鼠成效。

香港房屋署署長王天予表示，該署會加強巡查垃圾站，並根據需要在垃圾站或雜物站增設監視器，打擊非法棄置垃圾。本月也會開始在全港191個公共屋邨開展加強版「清潔大行動」，邀請業主、租戶及承辦商加強清潔。

香港大公報形容，香港「垃圾圍城，鼠患尤甚」。大公報記者近日走訪港九新界多區，直擊衞生黑點惡劣情況，並在深夜拍到「鼠蹤處處」，其中以深水埗及北角最為嚴重。

報導稱，疫情持續，衞生問題又惡化，香港特區政府為此果斷出手，展現整頓及改善香港市容的決心。

卓永興13日上午在香港商業電台節目中表示，他無法承諾香港市民未來將看不到老鼠蹤跡，但期望三個月後，市民能看到街道明顯變乾淨。

卓永興坦承港府以往的工作不夠徹底，但強調香港市民也需要改變習慣，因此未來將做好公民教育。地區事項統籌工作組正與香港教育局籌備編纂衛生教育小冊子，教導小學及幼稚園孩童正確的衛生觀念。

香港

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