索馬利蘭爆示威 陸外交部：支持索馬利亞政府維護統一

位於索馬利亞北部的索馬利蘭近日爆發示威，對此大陸外交部強調，堅定支持索馬利亞政府維護國家統一、安全和穩定的努力，同時也要求索馬利蘭保護當地大陸企業跟公民安全。

央視新聞報導，索馬利蘭11日首府哈爾格薩等地爆發遊行示威，要求按期舉行該地區領導人選舉，示威民眾與軍警發生衝突，造成數名示威者死亡。大陸外交部發言人汪文斌表示，「索馬利蘭是索馬利亞不可分割的一部分，索馬利蘭發生的問題是索馬利亞的內政，陸方一貫奉行不干涉內政原則，堅定支持索馬利亞聯邦政府維護國家統一、安全和穩定的努力」。

他同時指出，索馬利蘭保持穩定安寧符合全體索馬利亞人民的利益。陸方也要求索馬利蘭當局切實保護好當地中國大陸企業和公民的人身和財產安全。

據美國之音報導，索馬利蘭衝突至少已有3人死亡、90受傷，引起衝突的原因是索馬利蘭政府疑似計畫秘密推遲選舉，反對派對此高度不滿並舉行示威抗議。

此前在中共對台軍演時，索馬利蘭議會8日曾發聲明批評中共讓區域和平不穩定，而索馬利亞外交部6日則發聲明宣示「全力支持中華人民共和國捍衛其國家主權與領土完整，確認其尊重一個中國政策的堅定立場，視台灣為中國領土不可分割的一部分」。