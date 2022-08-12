港府公布新增「太平紳士」名單 林鄭月娥入列

甫卸任香港特首的林鄭月娥，目前新增的頭銜是獲港府委任為「太平紳士」。

據香港政府新聞公報，港府於12日刊憲公布太平紳士委任名單，林鄭月娥、陳帆、陳肇始、朱乃璋、聶德權、白韞六、薛永恒、黃錦星、邱騰華、鄧以海、卓永興、孫東、丘應樺等13人獲得委任為太平紳士。

在香港，太平紳士的主要職能是「巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理」。

此前港府才在6月28宣布延後公布2022年授勳跟太平紳士委任名單。依據慣例，每年的授勳名單和新委任的太平紳士名單，通常會在特區成立日（7月1日）於政府憲報刊登。

而港府已在7月27日宣布889人授勳名單以及50人太平紳士，此次委任太平紳士為新增的13人。