快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐歐使團發「台灣問題系列問答」 僅有中文版

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸駐歐使團發「台灣問題系列問答」，不過沒有英文版，僅有中文版。（圖／截自大陸駐歐盟使團官網）
陸駐歐使團發「台灣問題系列問答」，不過沒有英文版，僅有中文版。（圖／截自大陸駐歐盟使團官網）

在中共對台第三份白皮書發布後，大陸駐外系統積極宣傳，其中大陸駐歐盟使團發布了「台灣問題系列問答」，強調「中國人民推翻了中華民國政府」、「國民黨在外部勢力支持下建立割據政權至今」、形成了「台灣問題」，但這份系列問答，在官網只有中文版，而沒有推出英文版本。

大陸駐歐盟使團官網11日晚間推出「台灣問題系列問答」當中的第一篇，「台灣問題是怎麼來的？」，指出歷史上台灣雖然經歷過短暫的外國殖民統治，但絕大多數時候處於中國政府的有效治理之下。

其後有大篇幅提到1894年「日本通過侵華戰爭，強迫清朝政府簽訂不平等的『馬關條約』，霸佔了台灣」，以及1943年中英美三國發表「開羅宣言」、1945年「波茨坦公告」分別確認日本「應將所竊取於中國的領土，包括滿洲、台灣、澎湖群島等在內的土地，歸還中國」。

文章接著指出，抗日戰爭勝利後不久發生內戰，「在中國共產黨領導下，中國人民推翻了中華民國政府。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。國民黨戰敗後退踞台灣，在外部勢力的支持下，建立地方割據政權至今。海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，台灣問題由此產生」。

這份「系列問答」將會有多少篇文章發布，目前尚未公布，但大陸駐歐盟使團11日發布的僅有中文版，迄今仍未有英文版的推出。

抗日戰爭 歐盟

延伸閱讀

長江幹流水位創歷史同期新低 近千萬畝耕地傳出旱情

廣深線上訂餐 大陸2、3名

大陸車市好旺 產銷雙增

為挽救電影市場 大陸推人民幣1億元觀影消費券

相關新聞

港澳學者：陸對台白皮書彰顯對台「三心」

大陸國台辦、國新辦10日聯合發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，在台海軍演的硝煙中公布並引發各方解讀，全國港澳研...

立陶宛官員訪台！中國大陸宣布制裁 暫停與立國交通部任何往來

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團於8月7日至11日訪問台灣，大陸外交部12日宣布，對愛格涅採取制裁措施；暫停與立陶宛...

陸學者田飛龍：抓楊智淵 符合陸法律

台灣男子楊智淵被大陸指控為「台獨分子」，遭大陸國安部門拘傳及監視居住。北京航空航天大學法學院副教授田飛龍指稱，該案是中國...

【總編開箱】中共「依法懲治」楊智淵 極度失敗的負面行銷

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台展開各種反制，其中一項是逮捕台獨分子，版面雖不顯著、但令人難以忽視。浙江省溫州市國家安全局3日公布，對「從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」的台灣人楊智淵，實施「刑事拘傳審查」，數日後又轉為「指定居所監視居住」。凡是政策，都有政策本身希望達成的效果，中共抓捕台獨分子，最終的政策目的究竟是什麼？是恐嚇台灣人民，削弱台獨分子的活動力道？還是迎合大陸人民仇恨台獨的心理，轉移內政問題的焦點？若是前者，恐怕適得其反；若是後者，形同飲鴆止渴。...

索馬利蘭爆示威 陸外交部：支持索馬利亞政府維護統一

位於索馬利亞北部的索馬利蘭近日爆發示威，對此大陸外交部強調，堅定支持索馬利亞政府維護國家統一、安全和穩定的努力，同時也要...

疫情後首度出訪！習近平選擇「這國家」 陸外交部未否認

英國衛報11日報導，大陸國家主席習近平預計下週訪問沙烏地阿拉伯。若消息屬實，將是習近平自2020年以來首次外訪。衛報報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。