陸駐歐使團發「台灣問題系列問答」 僅有中文版

在中共對台第三份白皮書發布後，大陸駐外系統積極宣傳，其中大陸駐歐盟使團發布了「台灣問題系列問答」，強調「中國人民推翻了中華民國政府」、「國民黨在外部勢力支持下建立割據政權至今」、形成了「台灣問題」，但這份系列問答，在官網只有中文版，而沒有推出英文版本。

大陸駐歐盟使團官網11日晚間推出「台灣問題系列問答」當中的第一篇，「台灣問題是怎麼來的？」，指出歷史上台灣雖然經歷過短暫的外國殖民統治，但絕大多數時候處於中國政府的有效治理之下。

其後有大篇幅提到1894年「日本通過侵華戰爭，強迫清朝政府簽訂不平等的『馬關條約』，霸佔了台灣」，以及1943年中英美三國發表「開羅宣言」、1945年「波茨坦公告」分別確認日本「應將所竊取於中國的領土，包括滿洲、台灣、澎湖群島等在內的土地，歸還中國」。

文章接著指出，抗日戰爭勝利後不久發生內戰，「在中國共產黨領導下，中國人民推翻了中華民國政府。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。國民黨戰敗後退踞台灣，在外部勢力的支持下，建立地方割據政權至今。海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，台灣問題由此產生」。

這份「系列問答」將會有多少篇文章發布，目前尚未公布，但大陸駐歐盟使團11日發布的僅有中文版，迄今仍未有英文版的推出。