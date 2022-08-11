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中共對台白皮書關鍵字 陸學者：和平統一方針沒變

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
8月10中共發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，大陸學者李鵬解讀，和平統一基本方針沒變。（圖／截自央視網）
8月10中共發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，大陸學者李鵬解讀，和平統一基本方針沒變。（圖／截自央視網）

中共日前發布第三部對台白皮書「台灣問題與新時代中國統一事業」，對於其所揭示的中共對台政策方向，大陸學者李鵬解讀為「和平統一基本方針沒變」。

據港媒中評社報導，廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，此次發表的白皮書具有鮮明的時代特色，「傳遞出在新時代解決台灣問題的堅強決心和堅定信心」，他強調大陸堅持和平統一的基本方針並沒有改變，「今後我們依然會繼續堅持和平統一的基本方針，將和平統一作為第一選擇，同時堅持底線思維，做好萬全準備，將非和平方式作為維護國家主權和領土完整，遏制『台獨』分裂和外部勢力干涉的最後選擇」。

他提到，随著大陸的發展進步，「我們已經全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，開啟了全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程」，同時也指出「海內外全體中華兒女解決台灣問題的信心大增，對實現祖國完全統一有高度的期盼，亟需全面系統深入闡釋中國共產黨和政府在新時代新征程上推進祖國統一的大政方針與政策主張，全面回答如何在民族復興征程中實現祖國完全統一的時代命題」。

對於中共此次對台白皮書提到，「以和平方式實現祖國統一是中國共產黨和中國政府解決台灣問題的第一選擇」、「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」，李鵬解讀，「第一選擇」和「最後選擇」的提法是辯證統一的，「不承諾放棄使用武力說到底就是要保障和平統一依然有實現的可能性」。

中共 李鵬

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