立陶宛官員訪台 陸外交部：將堅決回擊

針對立陶宛官員訪台，大陸外交部發言人汪文斌今天回應稱，「立方有關人員挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁，中方將堅決回擊」。

據環球網報導，汪文斌今天在大陸外交部例行記者會上，被問到「立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特8月7日抵達台灣，率團訪台5天。中方對此有何評論？」

汪文斌回應表示，「中方對立陶宛反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的行徑表示強烈譴責」。

他強調，「一個中國原則是國際關係基本準則，也是中國同包括立陶宛在內的所有國家發展雙邊關係的政治基礎。中國和立陶宛建交聯合公報中清晰載明，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，立陶宛政府承諾不與台灣建立官方關係和進行官方往來，但立方一再違背承諾，是赤裸裸的背信棄義」。

汪文斌並稱，「對於立方有關人員挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁，中方將堅決回擊，我們敦促立方有關人員不要繼續充當『台獨』和反華勢力的棋子，更不要在錯誤的道路上越走越遠。