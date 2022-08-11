陸委會批通篇謊言 國台辦：白皮書打中民進黨要害

中共昨發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，陸委會抨擊是通篇謊言，強調兩岸互不隸屬，國台辦11日對此回應稱，民進黨的「兩岸互不隸屬」，才是「一廂情願、罔顧事實」的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言，並指白皮書被惡意攻擊，再次暴露其(民進黨) 頑固謀「獨」挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

國台辦發言人馬曉光首先重申，大陸國務院台辦、國務院新聞辦發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，旨在闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進祖國統一的立場和政策等主張。

馬曉光說，白皮書的發表得到海內外中華兒女的熱烈響應和廣泛支持。民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

馬曉光接著強調，「中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變」等立場。

他抨擊，「民進黨當局把中國內戰和外部勢力干涉造成海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態歪曲為兩岸互不隸屬，才是一廂情願、罔顧事實的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言」。

他強調，任何歪曲事實、否定和挑戰「一個中國原則」，圖謀「台獨」分裂的行徑都將以失敗告終。

馬曉光還說，「台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途繫於國家統一，只能也必須由全體中國人民共同決定。」指稱民進黨謀獨拒統，才是背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望的「自欺欺人」，代表不了也裹抉不了廣大台灣同胞的民意。

馬曉光接著指稱，「和平統一、一國兩制」體現了我們(中國大陸) 對民族大義、同胞福祉和兩岸和平的珍視和維護，並積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。

他說，雖民進黨抹黑造謠，否定不了一國兩制。他認為，「一國兩制」將被廣大台灣同胞重新認識並理解接受。在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，「兩制」台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。

對於中共10日發布時隔22年以來第三份對台白皮書，陸委會10日聲明痛批這份白皮書「通篇充斥一廂情願、罔顧事實的謊言」，也強調台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」。