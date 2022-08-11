美控向伊朗售電信設備？江蘇遠東電纜：不接受

美國商務部（BIS）下屬機構工業和安全局指責位於中國大陸江蘇省的遠東電纜公司代表中興通訊向伊朗出售電信設備，違反了出口管制。遠東電纜11日發布聲明稱，美國商務部所述內容及其相關指控違反公平公正原則和精神等，遠東電纜不會接受。

美東時間8月8日，美國商務部於其官網發布關於起訴遠東電纜的公開新聞稿並附上指控信，指控遠東電纜和中興通訊違反了美國《出口管制條例》（EAR）的規定。

美國商務部指控遠東電纜在2014年9月24日至2016年1月29日期間，在18個不同的場合透過向伊朗出口美國主導的技術來幫助違反貿易行為，該公司代表中興採取行動，試圖掩蓋與伊朗電信提供商的直接關係。

根據法律，遠東電纜可能受到進一步制裁，BIS已給予遠東電纜30天的回應時間。如果不這樣做，法官可以在不聽證的情況下接受指控作為事實。然後，該機構將能夠對遠東電纜藐視出口管制法規給予最高罰款。

遠東電纜11日聲明表示，自2019年9月美國商務部的第一次指控，公司就與美國商務部保持長期積極溝通，美國商務部也於2021年6月撤銷指控；然而在美國商務部撤銷指控一年多後，如今遠東電纜又再次受到美國商務部指控。遠東電纜稱，經對此事件全面評估，該事件對公司不會產生重大不利影響。