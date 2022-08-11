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陸對台白皮書更緊縮 刪除「不派解放軍駐台」承諾

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
在解放軍連日「圍台軍演」後，大陸發表對台更嚴厲的「對台白皮書」。圖為8月7日共軍戰機在台灣周遭上空演習編隊飛行。(新華社)
在解放軍連日「圍台軍演」後，大陸發表對台更嚴厲的「對台白皮書」。圖為8月7日共軍戰機在台灣周遭上空演習編隊飛行。(新華社)

大陸國台辦、國新辦10日聯合發布第三份「對台白皮書」。與前二份白皮書不同的是，新版的白皮書把前兩版白皮書承諾的「統一後，不派軍隊和行政人員駐台」拿掉了，是一份暗藏解放軍登台接管，台灣處境更糟的白皮書。

大陸兩辦發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，全文1萬3千多字，對照1993年、2000年的前二份「對台白皮書」相較，新版對台白皮書對台灣的「自治待遇」更緊縮。

1993年和2000年白皮書中均提及「統一後，不派軍隊和行政人員駐台」，但在昨天（10日）發布的第三份白皮書中，全文中已不見這句。大陸不再承諾不派軍隊來台，間接代表大陸「和平統一」後，大陸恐不允許台灣再擁有軍隊，解放軍甚至可能登台接管台灣，形同對國軍「繳械」，北京中央也將會派員駐台。

1993年的對台白皮書提及，台灣可以成為「高度自治」的「特別行政區」。新發布的第三份對台白皮書也有此句，但加上了「確保國家主權、安全、發展利益」的前提。

環球時報引述北京清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭說明，這份「白皮書」對一國兩制的闡述，是汲取了過去20多年來一國兩制在港澳實踐中的經驗和教訓，明確提出「一國」是實行「兩制」的前提和基礎。

另，2000年和2022年的白皮書中都提到，要爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力。2022年的新對台白皮書在「爭取和平統一」之前加上了「願繼續以最大誠意、盡最大努力，並在不承諾放棄使用武力之後解釋說，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。白皮書還表示，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。

新版白皮書還提及「統一後，台灣如何處理對外事務」，言明「中國台灣地區參與國際組織，必須按照一個中國原則來處理」。白皮書首次明確，統一後，有關國家可以繼續同台灣發展經濟、文化關係。經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。

北京 解放軍 一國兩制

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