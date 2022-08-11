陸「對台白皮書」36次提到台獨 陸學者：最強力警告

大陸10日在「圍台軍演」結束後發表時隔22年的「對台白皮書」，陸媒環球時報稱，白皮書文中36次提到台獨，4次點名批判民進黨，指民進黨是和平統一進程中「必須清除的障礙」，這是對民進黨當局一次最強力警告。

大陸國台辦、國新辦10日聯合發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，環球時報今天（11日）引述多名大陸涉台學者解讀分析。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津表示，從戰略層面看，此次白皮書的發表並非因美眾議長裴洛西（此前譯波洛西）「竄台」而臨時起意，而是推進國家統一的既定規劃，旨在引領未來的國家統一進程。

但從策略上看，此次白皮書在此時間點發表，客觀上也成為中國反制裴洛西「竄台」和美台勾連的重要措施。「換言之，台獨分裂勢力越喊獨，我們就越喊統；外部勢力打台灣牌越凶、台獨鬧得越厲害，我方促進統一的步伐就會越快、力度就會越大」。

王英津分析稱，反獨與促統是「一體兩面」的關係。促進國家統一，必定要求堅決反對台獨、不給台獨留下任何空間。這份白皮書既是促進統一的宣言書，也是反對台獨的宣言書。

白皮書重申「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」的立場，同時表示不承諾放棄使用武力，稱「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

廈門大學台灣研究院副院長張文生則稱，民進黨執政後，兩岸對立加劇，而中美關係的惡化也為台海局勢帶來更多不確定性。在這一背景下，很多人對和平統一的可能性產生懷疑。從此次發表的白皮書可以看出，和平統一仍然是對台的主流政策方針，但同時白皮書再次點明不承諾放棄使用武力”並明確使用武力的物件，即外部干涉勢力和島內的台獨勢力。

報導稱，此次白皮書是反獨力度最大的一次。1993年和2000年的兩份白皮書各自在文中提到5次台獨，而這次發表的第三份白皮書則36次提到台獨，用語也更加嚴厲。此次白皮書直接點名民進黨，並直指民進黨當局的謀獨行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景，擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。

對此，北京清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭表示，這是大陸正式文件中對民進黨最高聲量的一次揭批。她表示，此次白皮書4次點名民進黨，傳遞出大陸堅定反對台獨、反對外部勢力干預中國內政的決心和意志，也是對民進黨當局不要越過紅線和底線的一次最強力的警告。

多名專家分析認為，第三份白皮書特別指出未來統一後的對台部署與安排，首次清晰地勾勒出「和平統一、一國兩制」下的前景和對台政策。

包括：有關國家可以繼續同台灣發展經濟、文化關係。經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。

朱桂蘭表示，這份「白皮書」對一國兩制的闡述，汲取了過去20多年來一國兩制在港澳實踐中的經驗和教訓，明確提出「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於於「一國」並統一於「一國」之內等內容。

陸委會指出，該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實的謊言」，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯台灣主權的粗暴行徑推諉其過。強調台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」。