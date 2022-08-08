北京會宣布新的軍演嗎？ 陸外交部回應

中國大陸外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會，有記者提問，8日，解放軍東部戰區繼續在台灣島周邊海空域進行實戰化聯合軍演，這符合國際通行慣例的做法嗎？中方是不是會宣布新的軍演？

據中方發布，汪文斌回應稱，「台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業。中方的相關部門也已經及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例」。

他並稱，這既是對挑釁者的警示，也是維護國家主權和領土完整的正當之舉。

有外媒提問，中方在台海區域的軍事演習繼續進行的原因是什麼？這是對美眾院議長裴洛西訪台的反制措施嗎？

汪文斌表示，「裴洛西不顧中方堅決反對和反覆交涉，在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪中國台灣地區，這一倒行逆施、嚴重侵犯中國主權、嚴重干涉中國內政、嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海的和平穩定」。

他並指，正如大陸外長王毅所指出的，中方的立場正當、合理、合法，中方的舉措堅定、有力、適度。中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，「旨在向肇事分子發出警示，對『台獨』勢力進行懲戒」。

汪文斌稱，中方將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏阻美國「以台制華」的圖謀，堅決粉碎台灣當局「倚美謀獨」的幻想。同時，中方也是在維護國際法和國際關係基本準則，尤其是聯合國憲章中規定的不干涉內政這一最為重要的國際法原則。

針對美中溝通，汪文斌強調，「對話溝通需要誠意，中方將繼續就裴洛西竄台向美方提出嚴正交涉」。

他重申，中方敦促美方認真反省，立即糾錯，停止對「台獨」分裂勢力的縱容和支持，停止打「台灣牌」、搞「以台制華」，當前尤其要停止顛倒黑白，倒打一耙，升級事態，擴大危機，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。