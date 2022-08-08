陸專家：中方拒接美軍高層電話外 工作層面溝通也取消

美媒報導美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。大陸軍事專家稱，此次破壞溝通管道的責任在美方，以後是否要重建，或兩軍如何交流，視美方糾正錯誤的實際行動而定。

大陸為反制美國眾議院議長裴洛西（此前譯波洛西）訪台，宣布八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。

大陸國防部發言人吳謙8日上午就中方拒絕接聽美軍高層電話一事回應稱，中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示。吳謙強調：「底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對」。

美國政治新聞網站（Politico）5日報導，在台海局勢升溫之際，中國軍方高層官員本周沒有回應美國防長奧斯丁和參謀長聯席會議主席密利等官員的多次來電。

環球時報引述一軍事專家8日表示，中國國防部發言人的答記者問側面印證此事（不接電話），表明因為裴洛西訪台，中美軍方高層通話的氛圍不復存在。

報導稱，事實上，當前中美兩軍連工作層面的溝通都已經取消，高層通話更無從談起。