兩岸民俗論壇 百人雲端交流
第九屆海峽兩岸民俗文化論壇6日通過上海和台北連線的方式召開，兩岸近百名嘉賓通過雲端，圍繞中華傳統節日中元節的民俗禮儀和文化內涵進行交流研討。
中新社報導，本屆論壇由海峽兩岸清明文化論壇發展而來，由上海市公共關係研究院與台灣中華詩詞藝術協會聯合舉辦。論壇通過紀錄短片、詩詞朗誦、書畫筆會、學術研討等多樣化活動形態，探究了中國人敬祖孝親、慎終追遠的孝道思想，凸顯中華文化儒釋道和睦相處、相互融合的特色，展示了兩岸血脈親情的文化基因。
在學術討論環節，兩岸專家學者圍繞「攜手傳承民俗禮儀、共同發展中華文化」的主題，從文化探源、儀式建構、融合演變、傳承發展等視角，對中元節的民俗禮儀和文化內涵進行了深入交流。各界認為，兩岸民俗專家應同心傳承和發展中華優秀傳統文化，促進兩岸同胞的心靈契合。
上海市公共關係研究院副院長李秘表示，在當前兩岸局勢緊張的背景下，海峽兩岸民俗文化論壇順利舉辦，具有特殊意義。說明大陸爭取和平統一的基本方針沒有改變，大陸仍希望以和平的方式實現統一；落實兩岸一家親的政策沒有改變，仍繼續執行增進同胞親情和福祉的政策。
台灣中華詩詞藝術協會理事長謝明輝表示，兩岸血濃於水，共同的語言、文化、習俗、禮儀是交流往來的最堅固紐帶。兩岸的事應該由兩岸人民來溝通，願兩岸攜手合作，共迎美好未來。
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