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美印將在中印邊境旁軍演 共軍今貼西藏實彈演練畫面

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
共軍貼出在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。

在美中關係緊張之際，據美媒CNN報導，美軍將在10月與印度均在，在接近中印爭議邊境處，進行高海拔作戰訓練，引發關注。值得注意的是，在消息傳出後，大陸官媒《央視軍事》7日也在官方微博上，貼出近日共軍西藏軍區在海拔4,600公尺，組織多型防空武器實彈演練的畫面。

據央視軍事7日報導，近日，西藏軍區某旅在海拔4,600公尺的演訓場組織多型防空武器實彈演練，各分隊對多方位、多批次、多作戰企圖的「敵」空中目標實施抗擊，織緊織密空天火力網。

在此之前，CNN報導引述印度陸軍高層證實，美印軍隊將於10月中旬，在印度北阿坎德邦的奧利（Auli）進行聯合軍演。其中，印度北阿坎德邦在北面與中國大陸的西藏交界。

據悉，奧利山區海拔約1萬英呎（約3048公尺），距離中印之間的實際控制線（Line of Actual Control，LAC）僅約95公里。

對於美印軍演訊息，美國國防部發言人表示，美國與印度的夥伴關係，是「印太地區自由開放」願景的重要因素，「準備戰爭」（Yudh Abhyas）聯合演訓，目的在於提高兩軍合作能力，和應對一系列區域安全挑戰的能力。

共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。
共軍貼出多張在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。取自央視軍事。

印度 西藏 軍區

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