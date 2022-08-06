日本反對中共軍演 陸駐日使館回批：包藏私欲禍心

對於日本反對中共在台灣島周邊軍演，以及參加參加美日澳三國外長聯合聲明、並稱共軍飛彈落在日本專屬經濟海域，中共駐日使館6日晚間表示對此堅決反對，並批評日本「包藏私欲禍心」。

中共駐日使館6日晚間以發言人名義對日本關切中共軍演表示，堅決反對與強烈譴責。內容提到，北京對美國眾議院議長裴洛西訪台做出的系列強烈表態，「得到國際社會絕大多數國家和組織理解支持」，但「美日澳等國仍執迷不悟，在東亞合作系列外長會期間又發表所謂外長聯合聲明，發出指責中方的噪音」，對此陸方堅決反對，並強烈譴責。

中共駐日使館發言人宣稱，共軍對台軍事演訓行動「旨在向肇事分子發出警示，對台獨勢力予以懲戒」，強調中國大陸跟日本在有關海域尚未劃界，「所謂『中國導彈落入日方專屬經濟區』的說法根本站不住腳。美日澳顛倒黑白，混淆視聽，毫無公理可言，日方渲染操弄，包藏私欲禍心」。

中共駐日使館還敦促日本，「不要玩弄『以台制華』的政治把戲，不要在錯誤的道路上繼續走下去」。

此前，在柬埔寨金邊召開的東亞峰會外長會期間，美日澳三國外長共同發布聲明，根據美國國務院5日釋出的聲明稿，內容表達對中共近期大規模軍演的擔憂，認為這些行動嚴重影響國際的和平穩定，敦促北京立刻停止軍演，同時譴責共軍發射彈道飛彈，也特別提及有5枚共軍飛彈落入日本經濟海域，讓區域的緊張情勢和不穩定局面加劇。