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星國外長示警：當前台海局勢已到「危險、危險的時刻」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅（右）4日在金邊會見新加坡外長維文，王毅強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，中方沒有妥協退讓的餘地。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅（右）4日在金邊會見新加坡外長維文，王毅強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，中方沒有妥協退讓的餘地。（取自大陸外交部網站）

據新加坡聯合早報報導，新加坡外交部長維文5日在柬埔寨金邊出席東協外交部長會議和系列會議後接受隨行的新加坡媒體訪問時，就當前台海局勢用了兩次的「危險」來形容。他說，「我必須告訴所有新加坡人，這是個危險、危險的時刻」。

維文說，根據他的觀察，中美實際上都不尋求衝突，但雙方出於政治原因，如今都須表態。「主要的危險是，有很多艦船、飛機和導彈聚集在那裡，我昨天（4日）也對中國國務委員兼外長王毅說了同樣的話。危險在於，即使我知道你不想開戰，但還是有發生意外和誤判的危險。」

維文指出，如果中美關係破裂，將意味著自二戰結束以來，以經濟一體化、自由貿易，以及布雷頓森林組織為基礎的全球化趨勢，所造就的東南亞和平與繁榮時期可能結束。

東協為此已呼籲各方為當前局勢降溫。東協外長周四發表有關台海局勢的聲明，呼籲各方最大限度保持克制。

根據大陸外交部新聞稿，大陸國務委員兼外長王毅4日在金邊應約會見維文，雙方就台灣問題深入溝通。王毅強調，當前台海局勢緊張的責任完全在美方，中國的反應合理正當。

王毅告訴維文，美方打著所謂民主幌子導演的這齣鬧劇，絲毫影響不了中國推進統一大業的步伐，「台獨脖子上的絞索只會越勒越緊」。

王毅強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，在這一核心利益問題上，中方沒有妥協退讓的餘地。針對當前台海局勢，如果是非不分，主張息事寧人，無異於為虎作倀。縱容違反一中原則，破壞不干涉內政的國際關係準則，最終將損害各國自身的安全和長遠利益，危害地區的和平穩定局面。

大陸外交部新聞稿稱，維文告訴王毅，一個中國政策是新方一以貫之的明確立場，不會有任何偏離，新方一貫明確反對台獨，希望避免誤判和意外，維護台海和平穩定。

王毅 台海

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